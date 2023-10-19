Munich ミューニック　ボーダーシャツ　ワンピース　サイズOS レディース

ご覧頂きありがとうございます❀.*・゜即購入OKです！❁商品説明❁商品名：Munichミューニック ボーダーシャツ ワンピース サイズOSレディースカラー：オフホワイト アイボリートップスサイズOS(cm)裄丈：約45身幅：約55総丈︰約80肩からスカートサイズ(cm)ウエスト：約29-39総丈：約47.5※素人寸法となりますのでご理解お願いします状態：目立った傷はありませんが、トップスにやや汚れがあり、中古品の為使用感がございます。中古品とご理解頂ける方のみお願い致します。その他︰上下共に透け感あり❁出品リスト❁#yunyun3115-10-11



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