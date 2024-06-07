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13号 KANSAI BIS ロングシャツ
商品番号 B14113342123
商品名

13号 KANSAI BIS ロングシャツ
ブランド名 山本寛斎
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用(試着のみ)定価¥19000程で購入KANSAIBISのロングシャツサイズ13号バスト約114着丈約90肩幅約40袖丈約51お色はグレーよりの水色ストライプ柄七分袖今の季節、サッと羽織るのにいかがでしょうか(*^^*)レディース大きいサイズロングシャツ山本寛斎KANSAIKANSAIBIS
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