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- 13号 KANSAI BIS ロングシャツ
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商品詳細
新品未使用(試着のみ)定価¥19000程で購入KANSAIBISのロングシャツサイズ13号バスト約114着丈約90肩幅約40袖丈約51お色はグレーよりの水色ストライプ柄七分袖今の季節、サッと羽織るのにいかがでしょうか(*^^*)レディース大きいサイズロングシャツ山本寛斎KANSAIKANSAIBIS
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