【新品未使用】ジャガードキャミソールビスチェ

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商品詳細
似たようなデザインのものを購入したので新品未使用タグ付きですが出品します！流行りのジャガード生地でペプラムデザインになっています。即購入OKです♪
http://narcologia.ru/goods/stepchild948152.html
http://narcologia.ru/goods/moped941168.html
http://narcologia.ru/goods/approximate42420.html
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