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【新品未使用】ジャガードキャミソールビスチェ
商品番号 E62863454293
商品名

【新品未使用】ジャガードキャミソールビスチェ
ブランド名 夢展望
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

似たようなデザインのものを購入したので新品未使用タグ付きですが出品します！流行りのジャガード生地でペプラムデザインになっています。即購入OKです♪
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