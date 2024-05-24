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【 Vivienne Westwood ANGLOMANIA 】半袖Tシャツ
商品番号 X92139257698
商品名

【 Vivienne Westwood ANGLOMANIA 】半袖Tシャツ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドアングロマニア
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

-------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます！ご検討・コメントの際は、必ずプロフィール\u0026商品概要を一読ください。-------------------------------------------出品してるものたちは《中古・自宅での保存・素人の梱包》となっております。上記が気になる方は、ご購入をご遠慮ください。ノークレーム・ノーリターンにてお願いします。-------------------------------------------✳︎こちらの商品は送料込みの価格設定です。　お値引きは承っておりません。✳︎コメント無しの即購入OKです。✳︎なるべく小さく梱包したり　圧縮したりしてお送りしております。　折ジワなどご了承ください。✳︎掲載画像の色味は光の照射や角度により　実物と色味が異なる場合があります。✳︎素人の検品となっておりますので　全て\"やや汚れや傷あり\"としております。-------------------------------------------衣替え・断捨離のため、出品します◎サイズ：レディース　Mサイズカラー：ホワイトブランド：VivienneWestwoodANGLOMANIA正規店にて購入しました。袖のデザインが可愛いTシャツです。-------------------------------------------
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