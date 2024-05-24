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- 【 Vivienne Westwood ANGLOMANIA 】半袖Tシャツ
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商品詳細
-------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます！ご検討・コメントの際は、必ずプロフィール\u0026商品概要を一読ください。-------------------------------------------出品してるものたちは《中古・自宅での保存・素人の梱包》となっております。上記が気になる方は、ご購入をご遠慮ください。ノークレーム・ノーリターンにてお願いします。-------------------------------------------✳︎こちらの商品は送料込みの価格設定です。 お値引きは承っておりません。✳︎コメント無しの即購入OKです。✳︎なるべく小さく梱包したり 圧縮したりしてお送りしております。 折ジワなどご了承ください。✳︎掲載画像の色味は光の照射や角度により 実物と色味が異なる場合があります。✳︎素人の検品となっておりますので 全て\"やや汚れや傷あり\"としております。-------------------------------------------衣替え・断捨離のため、出品します◎サイズ：レディース Mサイズカラー：ホワイトブランド：VivienneWestwoodANGLOMANIA正規店にて購入しました。袖のデザインが可愛いTシャツです。-------------------------------------------
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