ユナイテッドトウキョウ チュールエンブロイダリー トップス

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ユナイテッドトウキョウ刺繍ブラウストップス花柄総柄ボリューム袖ブラック■サイズ(cm)size1S相当肩幅37身幅50着丈57袖丈23数年前に新宿の店舗にて購入されたものをこちらでお譲りいただきました。前持ち主様は3〜4回の着用、当方は1回の着用です。目立った汚れはございません。柄・デザイン···花柄カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏