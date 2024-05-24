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ユナイテッドトウキョウ チュールエンブロイダリー トップス
商品番号 J47044000717
商品名

ユナイテッドトウキョウ チュールエンブロイダリー トップス
ブランド名 ユナイテッドトウキョウ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユナイテッドトウキョウ刺繍ブラウストップス花柄総柄ボリューム袖ブラック■サイズ(cm)size1S相当肩幅37身幅50着丈57袖丈23数年前に新宿の店舗にて購入されたものをこちらでお譲りいただきました。前持ち主様は3〜4回の着用、当方は1回の着用です。目立った汚れはございません。柄・デザイン···花柄カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/interconnect28170.html
http://narcologia.ru/goods/traverse132326.html
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