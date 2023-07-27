ハロッズジャケット　美品

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商品詳細
2度着用美品です。パンツやスカートに合わせてエレガントに、デニムに合わせてカジュアルでも可愛いですよ。ラメの入った明るいベージュサイズ1内側にフックがついてしめるタイプ。お写真参照着丈50肩幅36袖43袖は七分袖くらいです。着丈···ミドルカラー···ベージュフード···フードなし季節感···春、秋、冬
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