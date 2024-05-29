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美品 agnes b. アニエスベー CHARLOTTE 巾着 ショルダーバッグ
商品番号 S20117305632
商品名

美品 agnes b. アニエスベー CHARLOTTE 巾着 ショルダーバッグ
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 5,781 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆アイテムagnesb.　アニエスベー　CHARLOTTE　シャーロット巾着　ショルダーバッグ　肩掛けレザー　本革　ロゴ　サイドのドローストリングできゅっと絞ったフォルムがとても可愛い、アニエスベーのCHARLOTTE(シャーロット)巾着ショルダーバッグです♪またマグネット開閉式にもなっておりますので、2通りの使い方でご使用いただけます。底が楕円形になっているため、収納力がありながら、肩にかけたときにマチが邪魔にならず、収まりが良いデザインです◎ソフトなイタリアンシュリンクレザーを使用し、ラフな印象に仕上がっています。控え目に素押しされたagnèsb.ロゴや、落ち着いたカラーは、上品にもカジュアルにもスタイリングしやすいアイテムとなっております。　　　☆サイズタテ約22.5cmヨコ上約30cm下約18cmマチ約13cmショルダー調整可能※素人採寸のため、多少の誤差はお許しください。☆カラー黒　ブラック☆素材レザー　本革　牛革　カウレザーナイロン☆状態未使用に近い、とてもキレイな状態です。中も外も汚れやシミ、角スレなど見受けられません。※状態は出品者の主観です。検品しておりますが、見落としがあるかもしれませんので、あくまでヴィンテージ（リユース）品としてご理解の程宜しくお願い致します。こだわりのある方のご購入はお控え下さい。素材...牛革(本革)カラー...ブラック種類...巾着バッグ
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful28551.html
http://narcologia.ru/goods/update759895.html
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