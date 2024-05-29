AS KNOW AS ストール　マフラー　花柄

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商品詳細
ASKNOWASのストールです。絶妙な色合わせと花のぷっくりとした刺繍が可愛いです。とても気に入り購入しましたが、私には可愛すぎて2回しか着用しなかったので出品致します。1枚目の一緒に写真に写っているコートは別で出品しております。質問があればコメント欄にてお答え致しますので、お気軽にどうぞ♪
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