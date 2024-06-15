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タグ付き新品　トゥモローランド　DES PRES デプレ　シルク100%
商品番号 I28145839633
商品名

タグ付き新品　トゥモローランド　DES PRES デプレ　シルク100%
ブランド名 デプレ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···その他カラー···パープル袖丈···袖なし季節感···春、夏サイズ…1肩部分がシースルーになった素敵なブラウスです。シルク100%ですが、手洗い可能表示です。身幅約49着丈約5250
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