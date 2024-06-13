Ezick エジック　フリルチュールブラウス　ブルー

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着る機会がないので出品いたします。試着で一度だけ着用しました。定価5,991円以下サイトより引用--------------------------シアートップスとオフショルダートップスをレイヤードしているかのように見えるデザインが遊び心をプラス。ショート丈でボトムスとのバランスがとりやすいのもポイント。パーティにはもちろん、デニムなどと合わせてラフに着こなすのも◎。着丈約48肩幅35袖丈60袖口幅約8.5バスト90裾幅フリー