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マリナリナルディ　11号　可愛い花柄プリント　手描き風のブラウス
商品番号 B62214547931
商品名

マリナリナルディ　11号　可愛い花柄プリント　手描き風のブラウス
ブランド名 マリナリナルディ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マリナリナルディ百貨店購入品光沢があって美しいシャツブラウスです。サイズ日本11号サイズ相当身幅…50cm肩幅…40cm素材ビスコース100%カラー···ピンク、くすみピンク、ネオンピンク、グレージュなどの手描き風プリント袖丈···長袖シャツプリントブラウス柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋オフィス上品きれいめイエベ春花柄
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マリナリナルディ　11号　可愛い花柄プリント　手描き風のブラウス
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マリナリナルディ　11号　可愛い花柄プリント　手描き風のブラウス
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