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アイドルマスター 水瀬伊織 フィギュア
商品番号 B69724512460
商品名

アイドルマスター 水瀬伊織 フィギュア
ブランド名 バンダイナムコエンターテインメント
特別価格 税込 2,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイドルマスター水瀬伊織フィギュアファット・カンパニーグッドスマイルカンパニー新品購入し、一度開けてしまいましたが、特段飾りはせず、ずっと暗所で保管していました。箱を目を凝らして見ると経年を感じますが、本体に問題はありません。全体的に良い状態と思います。THEIDOLMASTERTHEIDOLM@STERMinaseIoriPhatCompanyGoodSmileCompanyPVC製塗装済み完成品フィギュア種類...スケールフィギュアスケール...1/8性別...女
http://narcologia.ru/goods/sepulchral670832.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi826347.html
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