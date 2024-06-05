ワコール サルート08 店舗限定 中国音楽 スリップ

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☆ワコール サルート B70☆08G-

ワコールのブランド、サルートのスリップです。店舗限定販売（ネットでは販売しない）08グループでテーマは中国音楽、モチーフは牡丹です。メルカリでタグ付き新品で8,000円で購入致しましたが、なかなかスリップを着る機会が無く手放します。着用は一度のみで、ホームクリーニング後、保管しておりました。多少シワが付いておりますので購入頂いた後に再度ホームクリーニングし、折り畳んで発送致します。品番:STJ208サイズ:Lバスト:86〜94スリップ丈:80カラー···ベージュカップ···カップなし