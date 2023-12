AS KNOW AS olaca オオラカ　サマになる上品トップス

大きいサイズ】サマになる上品トップス | アズノゥアズオオラカ(AS ...



ご覧いただきありがとうございます☺︎ブランド→ASKNOWASolacaアズノゥアズオオラカのサマになる上品トップス定価¥10,000+税ストンとしたシルエットにボリュームスリーブでアクセントを添えたプルオーバー。これからの季節に重宝する一枚で着映えするデザイン。上品な甘さがあり幅広いシーンで活躍します。お色→ホワイト表記サイズ 15採寸サイズ肩幅38/身幅62/袖丈38/着丈65.5目立つダメージや汚れ無く綺麗な状態です!よろしくお願い致します♩