ナノユニバース nano universe フレンチリネン　ブラウス　後ろリボン

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ナノユニバースnanouniverseのフレンチリネン 半袖ブラウスです。後ろリボンがさりげなくお洒落です。薄い水色です。写真で色味が伝わりにくくてすみません。綺麗な普通の薄い水色です。袖は長めで二の腕をカバーしてくれるデザインです。着用回数5回以内で少なめです。肩幅54身幅58着丈65袖丈20.5全て平置き直線で素人採寸です。誤差はご容赦下さい。単位はセンチです！中古です。猫がいます。コロコロでできる限り綺麗にして小さく畳んで発送します。ご理解いただき、ご検討よろしくお願いします。素材···麻カラー···ライトブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏#フレンチリネン#麻100%#ナチュラル#二の腕カバー#リネンブラウス#リネンシャツ#リボンシャツ#後ろリボン値下げしました！4,500→4,300