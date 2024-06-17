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ナノユニバース nano universe フレンチリネン　ブラウス　後ろリボン
商品番号 R53389822426
商品名

ナノユニバース nano universe フレンチリネン　ブラウス　後ろリボン
ブランド名 ナノユニバース
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナノユニバースnanouniverseのフレンチリネン　半袖ブラウスです。後ろリボンがさりげなくお洒落です。薄い水色です。写真で色味が伝わりにくくてすみません。綺麗な普通の薄い水色です。袖は長めで二の腕をカバーしてくれるデザインです。着用回数5回以内で少なめです。肩幅54身幅58着丈65袖丈20.5全て平置き直線で素人採寸です。誤差はご容赦下さい。単位はセンチです！中古です。猫がいます。コロコロでできる限り綺麗にして小さく畳んで発送します。ご理解いただき、ご検討よろしくお願いします。素材···麻カラー···ライトブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏#フレンチリネン#麻100%#ナチュラル#二の腕カバー#リネンブラウス#リネンシャツ#リボンシャツ#後ろリボン値下げしました！4,500→4,300
http://narcologia.ru/goods/response190042.html
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