ジャーナルスタンダード　チェック　オーバーサイズカジュアルシャツ

閲覧いただきありがとうございます♪フォロー割300円2点以上購入、リピーター様10%オフ上記の方はお声がけください^^商品説明 ジャーナルスタンダードのシャツ チェック柄が可愛いカジュアルなシャツです とろんとした柔らかい生地ですブランド名 ジャーナルスタンダードカラー表記サイズ F素材 お写真をご覧ください状態 傷汚れもなくとても綺麗です平置き実寸サイズ身幅60着丈68肩幅袖丈56素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。ご質問お値引きなどはお気軽にご相談ください^^



JOURNAL STANDARD relume（ジャーナルスタンダード レリューム）の ...



【King Kole / キングコール】 オーバーサイズ バッファローチェックシャツ



JOURNAL STANDARD relume（ジャーナルスタンダード レリューム）の ...



ジャーナルスタンダード JOURNAL STANDARD シャツ カジュアル ステンカラー オーバーサイズ コットン混 タック チェック 長袖 F ボルドー /NT24 レディース



King Kole / キングコール】 オーバーサイズ バッファローチェック ...



King Kole / キングコール】 オーバーサイズ バッファローチェック ...



JOURNAL STANDARD - ジャーナルスタンダード シャツ カジュアル ステン ...



ソフトオーバーサイズシャツ（シャツ／ブラウス）｜JOURNAL STANDARD ...



King Kole / キングコール】 オーバーサイズ バッファローチェック ...



King Kole / キングコール】 オーバーサイズ バッファローチェック ...



バイオウォッシュオーバーサイズシャツ（シャツ／ブラウス）｜JOURNAL ...



オーバーサイズ CPOチェックシャツ（シャツ／ブラウス）｜JOURNAL ...



オーバーサイズ CPOチェックシャツ（シャツ／ブラウス）｜JOURNAL ...



オーバーサイズ CPOチェックシャツ（シャツ／ブラウス）｜JOURNAL ...



ソフトオーバーサイズシャツ（シャツ／ブラウス）｜JOURNAL STANDARD ...