ジャーナルスタンダード　チェック　オーバーサイズカジュアルシャツ

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商品詳細
閲覧いただきありがとうございます♪フォロー割300円2点以上購入、リピーター様10%オフ上記の方はお声がけください^^商品説明 ジャーナルスタンダードのシャツ チェック柄が可愛いカジュアルなシャツです とろんとした柔らかい生地ですブランド名 ジャーナルスタンダードカラー表記サイズ F素材 お写真をご覧ください状態 傷汚れもなくとても綺麗です平置き実寸サイズ身幅60着丈68肩幅袖丈56素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。ご質問お値引きなどはお気軽にご相談ください^^
http://narcologia.ru/goods/manufacture718141.html
http://narcologia.ru/goods/protein252034.html
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