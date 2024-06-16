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ジャーナルスタンダード　チェック　オーバーサイズカジュアルシャツ
商品番号 X26411065416
商品名

ジャーナルスタンダード　チェック　オーバーサイズカジュアルシャツ
ブランド名 ジャーナルスタンダード
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧いただきありがとうございます♪フォロー割300円2点以上購入、リピーター様10%オフ上記の方はお声がけください^^商品説明　ジャーナルスタンダードのシャツ　　　　　チェック柄が可愛いカジュアルなシャツです　　　　　とろんとした柔らかい生地ですブランド名　ジャーナルスタンダードカラー表記サイズ　F素材　　お写真をご覧ください状態　傷汚れもなくとても綺麗です平置き実寸サイズ身幅60着丈68肩幅袖丈56素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。ご質問お値引きなどはお気軽にご相談ください^^
http://narcologia.ru/goods/manufacture718141.html
http://narcologia.ru/goods/protein252034.html
http://narcologia.ru/goods/unusable450074.html

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