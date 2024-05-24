baserange バンブーTシャツ

数年前にトゥモローランド購入ベースレンジbaserangeバンブーTシャツSサイズ表記ゆったり目です。着丈 約60cm身幅 約45cmベージュ出品中のユニクロのブラキャミと合わせたら素敵かなと思いました！目立つ様なダメージは見当たりませんでしたが素人レベルの検品ですので中古品にご理解の方のみでお願い致します＾＾



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