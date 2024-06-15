カープ　コラボ　サマンサ　腕時計　パルコ限定

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商品詳細
ムーブメント···クォーツ・電池式カラー···レッド文字盤形···ラウンド・丸形バンド···樹脂・シリコンバンド数年前発売のカープとサマンサタバサがコラボした、パルコ限定商品です。2.3回観戦時に使用しました。ご理解ご了承いただける方にお譲り致します。
http://narcologia.ru/goods/reboot1136.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless110059.html
http://narcologia.ru/goods/composite284854.html
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