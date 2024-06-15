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カープ　コラボ　サマンサ　腕時計　パルコ限定
商品番号 Q46085769397
商品名

カープ　コラボ　サマンサ　腕時計　パルコ限定
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 3,276 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ムーブメント···クォーツ・電池式カラー···レッド文字盤形···ラウンド・丸形バンド···樹脂・シリコンバンド数年前発売のカープとサマンサタバサがコラボした、パルコ限定商品です。2.3回観戦時に使用しました。ご理解ご了承いただける方にお譲り致します。
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