アンテプリマ ワイヤーバッグ スタンダード スクエア縦長

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アンテプリマワイヤーバッグスタンダード縦長マルチカラーサイズ…縦約35センチ、横約30センチ、マチ無し裏地なしバッグの閉じ口にはマグネット無し付属品…保存袋写真にも載せましたが2022年3月に高島屋のアンテプリマで￥50,600にて購入しました。A4ファイルが入ります。マルチカラーは洋服を選ばず、いつでもお使い出来るカラーだと思います。肩掛けが出来ます。お財布やお化粧ポーチなどを入れていたのですが、マチがないので側面が少し膨らんでいます。なのでお値打ちな金額に致します。底値としてお考え下さると嬉しいです。値引きは致しませんので、販売価格でご検討下さいませ。発送は二つ折りにして発送致します。