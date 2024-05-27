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アンテプリマ ワイヤーバッグ スタンダード スクエア縦長
商品番号 L57801531843
商品名

アンテプリマ ワイヤーバッグ スタンダード スクエア縦長
ブランド名 アンテプリマワイヤーバッグ
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンテプリマワイヤーバッグスタンダード縦長マルチカラーサイズ…縦約35センチ、横約30センチ、マチ無し裏地なしバッグの閉じ口にはマグネット無し付属品…保存袋写真にも載せましたが2022年3月に高島屋のアンテプリマで￥50,600にて購入しました。A4ファイルが入ります。マルチカラーは洋服を選ばず、いつでもお使い出来るカラーだと思います。肩掛けが出来ます。お財布やお化粧ポーチなどを入れていたのですが、マチがないので側面が少し膨らんでいます。なのでお値打ちな金額に致します。底値としてお考え下さると嬉しいです。値引きは致しませんので、販売価格でご検討下さいませ。発送は二つ折りにして発送致します。
http://narcologia.ru/goods/approximate708320.html
http://narcologia.ru/goods/approximate726120.html
http://narcologia.ru/goods/preference894638.html スタンダード/スクエア 縦長/マットオリーブ
アンテプリマ ワイヤーバッグ スタンダード スクエア縦長スタンダード/スクエア 縦長/シルバーゴールド
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