新品 ヴィヴィアンウエストウッド ゴージャス エナメルレザー 二つ折り財布 黒

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新品ヴィヴィアンウエストウッドゴージャスフレームシリーズエナメルレザー二つ折り財布黒 Ｋ1910商品説明☆ブランド VivienneWestwood｜ヴィヴィアンウエストウッド☆商品名 折財布☆サイズ 縦:約9㎝ 横:約16.2㎝ 最大マチ:約2.7㎝※多少の誤差はあります。☆仕様スナップボタン式開閉二つ折り財布内側：札入れ×1ファスナー式開閉小銭入れカードポケット×3定期ポケット×1フリーポケット×3外側：オープンポケット☆色☆ ブラック系基調（フレーム柄）※画像でもご確認下さい☆素材☆ メイン：エナメルレザー☆状態☆ 新品未使用☆コメント☆VivienneWestwoodのアイコニックなフレーム柄を大胆に配したフレームシリーズの二つ折り財布です。ブラックを基調、そしてフレーム柄が華やかに融合しており、ゴージャスな仕上がりとなっています。エナメルの光沢も高級感に拍車をかけてくれています。ヴィヴィアンらしいデザインでユニセックスにお使いいただけるのも嬉しいポイントです。※こちらの商品は正規店の新品です。使用には問題ありませんが、僅かに保管によるエナメル擦れがあります。該当部写真を上げておりますので、参照いただいた上の入札をお願い申し上げます。気になる程ではありません。注意事項☆基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。