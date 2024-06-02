MARNI マルニ かごバッグ

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商品詳細
状態新品未使用ロカラーブラック口内容付属タグ・本品ロサイズストラップを含めない縦23cm底面：幅25cmマチ15cm囗注意事項※素人採寸の為、誤差はご了承ください。※海外並行輸入品のため、もともと個体差のある商品になります。完璧を求める方はご遠慮ください。※トラブル防止の観点から完璧な状態を求めてい方、神経質な方、少しでも不安な方はご遠慮下さい。※持ち手は内側に少し折り込みます。型崩れなど気になる方は購入を控えてください。
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