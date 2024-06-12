★未使用美品★COACH ミニバッグ

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商品詳細
COACHのミニバッグ。未使用のため汚れや傷などほぼ有りません。ストラップはチェーンとレザーの2種。シンプルなデザインなのでどのようなシーンにも使いやすく長くご愛用いただけると思います。素材...牛革(本革)カラー...ホワイトサイズ...縦15cm横21cmマチ3cm購入場所...直営店
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