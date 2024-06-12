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★未使用美品★COACH ミニバッグ
商品番号 O39285659589
商品名

★未使用美品★COACH ミニバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COACHのミニバッグ。未使用のため汚れや傷などほぼ有りません。ストラップはチェーンとレザーの2種。シンプルなデザインなのでどのようなシーンにも使いやすく長くご愛用いただけると思います。素材...牛革(本革)カラー...ホワイトサイズ...縦15cm横21cmマチ3cm購入場所...直営店
http://narcologia.ru/goods/manufacture342041.html
http://narcologia.ru/goods/septet972119.html
http://narcologia.ru/goods/recycling165614.html
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