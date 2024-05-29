竹カゴバッグ　竹細工　ハンドバッグ　裏インナー布きんちゃく型　茶と黒の細かい網目

ご覧頂きありがとうございます(^^)●ブランド:商品について●サイズバッグ本体上横20cm下25cm、高さ23cmマチ8cm、持ち手たかさ16cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。素材：多分タケ製だと思います色:ブラックとブラウン●状態：1回使用目立つようなキズ，汚れ等ありませんが手作り手編みだと思うのでご考慮ください大きなダメージはなくほぼ新品同様きれいな状態です●その他バッグ内側布内張で入れ口はきんちゃくタイプなので防犯にもなるし気にならないです夏らしいバックで茶色と黒のバイカラーの細かい網目が上品な感じです洋服またはお着物浴衣などにも合わせやすいです使いやすいですこれからでしたら夏祭り浴衣用のバッグとしてもとてもいいと思います角のイタミなどもほとんどありません目立つようなシミ汚れキズ等なく比較的きれいな状態ですが、自宅保管ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。質問等ございましたらご遠慮なくお問い合わせくださいまた時々3〜4日留守をする時があります、その場合は寸法等のご質問また発送は出来かねますのでご了承ください。何かあります時はプロフィールに記載いたしますので、ご面倒ですがプロフィールを一読頂けますと幸いです。#タケカゴ#竹バック#アタバッグ#カゴバッグ#夏バッグ#ゆかたバッグ#浴衣#カゴ黒#カゴ#ブラックカゴ素材···タケカラー···ブラック



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