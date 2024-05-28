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商品詳細
お値下げしました。一度短時間のみ使用し保管していました。ほぼ美品となります。バッグを入れていた布ケースのみ汚れがありますためご理解いただける方のみお願いいたします。色味はブラックです蓋を閉じた状態の外側採寸↓横21.5センチ縦(持ちて含まない)14センチ幅8センチ実際収納できるのはこれよりコンパクトになります出品迷い中のため突如消去する可能性がありますCELFORDセルフォードバッグブラッグワンピース
http://narcologia.ru/goods/monophonic413812.html
http://narcologia.ru/goods/encourage134572.html
http://narcologia.ru/goods/troupe171411.html
CELFORD セルフォード バッグ
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