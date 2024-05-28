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- お値下げ!ゴブラン織 キャリースーツケース 旅行バッグ 100L 7〜10泊用
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商品詳細
こちらはゴブラン織のキャリースーツケースです。旅行先のロサンゼルスで約18万円程で購入し、日本に帰国する一度のみ使用。その後、自宅で保管していたスーツケースとなります。破れや目立つようなシミは見当たりません。チャックの金具も大変綺麗です。高級感あるゴブラン織でとても素敵なキャリーケースです。ハンドルは牛革です。付属の牛革ネームタグ、南京錠、ロックキーは新品未使用となります。●サイズ：縦幅75cm（車両含まず）横幅58cmマチ22cm●素材：ゴブラン織 牛革●付属品：牛革ネームタグ、南京錠、ロックキー （付属品は全て新品未使用です）●その他、注意事項：破れや目立つようなシミは見当たりませんが、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。スーツケースの容量は100Lで、7〜10日泊用となります。送料込みでの出品です‼︎かなりお得かと思います。国内外問わず、旅のお供にいかがでしょうか?#クルージング#海外旅行#国内旅行#豪華客船#シニア
http://narcologia.ru/goods/perpetual612046.html
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