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難あり　新品未使用　タグ付き　　 長袖　麻　白　シャツ 　肩パッド　取り外し可
商品番号 S93610286091
商品名

難あり　新品未使用　タグ付き　　 長袖　麻　白　シャツ 　肩パッド　取り外し可
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用タグ付きのお品物ですが、保管中に写真8のような小さな汚れが付いてしまっています。洗えば落ちる汚れかと思います。上記をご理解の上、ご検討ください。エプタモーダ　EPTAMODAloopの上質な長袖シャツブラウスリネン麻麻100%肩パッドは写真7のように取り外し可能です★サイズ：38平置きで肩からの着丈：77cm色：白色違いも別出品中です。おまとめ値引き可能ですのでお気軽にコメントください。日本製定価：36000円＋tax母の日　敬老の日　お誕生日　還暦祝い古希祝い　記念日　クリスマスプレゼントにいかがでしょうか⁇とても良い素材です◎Maruteマルーテエプタモーダ　EPTAMODAmaruteloopコントワーデコトニエCOMPTOIRDESCOTONNIERSルゼフィールzuccaミナペルホネンビアズリーJAMINPUECHH.P.FRANCEmaisondesoileb.a.gosgentenワイズY‘Shommeオム　femmeファムトリココムデギャルソンコムコムgirlガールCOMMEdesGARCONStricotYohjiYamamotoイッセイミヤケアキコアオキイークラット　エイココンドウEIKOKONDOEBエターナリーブレイズヨシエイナバ　レキップ　マックスマーラセオリーtheoryluxeヤエカwbMOGA　エルミダ　レリアン　ロンドン　エポカ23区アンタイトル　トゥモローランド自由区　組曲　ICB　インディヴィロンハーマンRonHermanイエナIENAドゥージィエムクラスベイクルーズジャーナルスタンダードビームスセオリーユナイテッドアローズA.P.CアニエスベーインゲボルグピンクハウスワンダフルワールドカネコイサオフォクシールネトゥービーシックエポカハロッズカンペールハナエモリHANAEMORIイナバヨシエレリアンソニアリキエルコシノヒロコホコモモラサマンサモスモスマックスマーラシビラフォクシールネrene
http://narcologia.ru/goods/Adder360075.html
http://narcologia.ru/goods/tenet134563.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper905209.html
難あり　新品未使用　タグ付き　　 長袖　麻　白　シャツ 　肩パッド　取り外し可
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