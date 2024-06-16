難あり　新品未使用　タグ付き　　 長袖　麻　白　シャツ 　肩パッド　取り外し可

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新品未使用タグ付きのお品物ですが、保管中に写真8のような小さな汚れが付いてしまっています。洗えば落ちる汚れかと思います。上記をご理解の上、ご検討ください。エプタモーダ EPTAMODAloopの上質な長袖シャツブラウスリネン麻麻100%肩パッドは写真7のように取り外し可能です★サイズ：38平置きで肩からの着丈：77cm色：白色違いも別出品中です。おまとめ値引き可能ですのでお気軽にコメントください。日本製定価：36000円＋tax母の日 敬老の日 お誕生日 還暦祝い古希祝い 記念日 クリスマスプレゼントにいかがでしょうか⁇とても良い素材です◎Maruteマルーテエプタモーダ EPTAMODAmaruteloopコントワーデコトニエCOMPTOIRDESCOTONNIERSルゼフィールzuccaミナペルホネンビアズリーJAMINPUECHH.P.FRANCEmaisondesoileb.a.gosgentenワイズY‘Shommeオム femmeファムトリココムデギャルソンコムコムgirlガールCOMMEdesGARCONStricotYohjiYamamotoイッセイミヤケアキコアオキイークラット エイココンドウEIKOKONDOEBエターナリーブレイズヨシエイナバ レキップ マックスマーラセオリーtheoryluxeヤエカwbMOGA エルミダ レリアン ロンドン エポカ23区アンタイトル トゥモローランド自由区 組曲 ICB インディヴィロンハーマンRonHermanイエナIENAドゥージィエムクラスベイクルーズジャーナルスタンダードビームスセオリーユナイテッドアローズA.P.CアニエスベーインゲボルグピンクハウスワンダフルワールドカネコイサオフォクシールネトゥービーシックエポカハロッズカンペールハナエモリHANAEMORIイナバヨシエレリアンソニアリキエルコシノヒロコホコモモラサマンサモスモスマックスマーラシビラフォクシールネrene