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シーバイクロエ　半袖トップス　レディース　See By Chloé
商品番号 B81731522882
商品名

シーバイクロエ　半袖トップス　レディース　See By Chloé
ブランド名 シーバイクロエ
特別価格 税込 1,181 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます☆☆シーバイクロエの半袖Tシャツになります★lオシャレで、着やすい！合わせやすくて、近くへのお出掛けにも使いやすい！是非買ってみてはいかがでしょうか？肩のリボンが可愛い♡◆ブランド◆SeeByChloé-----------------------------------------------------------------------肩幅/34cm袖丈/23cm身幅/36cm着丈/52cm※平置きした状態での採寸になります。素人採寸ですので、若干の誤差があるかもしれませんが、ご了承ください。状態ー画像参照ー・試着のみー画像参照ー１点物の為、早い者勝ちとさせて頂きますので、気になる方はどうぞお早めに★◆サイズ◆M実寸で判断を宜しくお願い致します★カラーホワイト※ニオイ等、自宅での保管の為、神経質な方は購入をお控えくださいませm(__)m#えめぺたブランド
http://narcologia.ru/goods/browse151291.html
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