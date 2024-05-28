アナイのプルオーバーです。お色はカーキです。【Spring\u0026SummerCollection2021】\u2028\u2028クリアな表面感で、さらっとした風合いが着心地の良いコットンスムースを使用したプルオーバーです。衿元から、袖にむけてのタックフリルがポイントのプルオーバーは、ボートネックで首周りはスッキリと、肩に掛かるタックフリルが二の腕を軽く包み込みます。\u2028サイズ38肩幅：38.4/バスト：92/袖丈：-/ゆき丈：-/着丈：56/身丈：-定価18700円2回ほど着用しました。ボームクリーニング済みです。汚れ等ないと思いますが中古になりますので気にされる方はご遠慮下さい。お写真お借りしました。



ANAYI（アナイ）の「コットンスムースタックフリル プルオーバー（T ...



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ANAYI/アナイ】のコットンスムースタックフリル プルオーバー ...



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アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー



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