  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー
商品番号 W14415228205
商品名

アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー
ブランド名 アナイ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

アナイのプルオーバーです。お色はカーキです。【Spring\u0026SummerCollection2021】\u2028\u2028クリアな表面感で、さらっとした風合いが着心地の良いコットンスムースを使用したプルオーバーです。衿元から、袖にむけてのタックフリルがポイントのプルオーバーは、ボートネックで首周りはスッキリと、肩に掛かるタックフリルが二の腕を軽く包み込みます。\u2028サイズ38肩幅：38.4/バスト：92/袖丈：-/ゆき丈：-/着丈：56/身丈：-定価18700円2回ほど着用しました。ボームクリーニング済みです。汚れ等ないと思いますが中古になりますので気にされる方はご遠慮下さい。お写真お借りしました。
http://narcologia.ru/goods/encourage872772.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle943925.html
http://narcologia.ru/goods/passivity364683.html

アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー
ANAYI（アナイ）の「コットンスムースタックフリル プルオーバー（T ...

アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー
ANAYI（アナイ）の「コットンスムースタックフリル プルオーバー（T ...

アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー
ANAYI（アナイ）の「コットンスムースタックフリル プルオーバー（T ...

アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー
ANAYI（アナイ）の「コットンスムースタックフリル プルオーバー（T ...

アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー
ANAYI（アナイ）の「コットンスムースタックフリル プルオーバー（T ...

アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー
ANAYI（アナイ）の「コットンスムースタックフリル プルオーバー（T ...

アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー
ANAYI（アナイ）の「コットンスムースタックフリル プルオーバー（T ...

アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー
ANAYI（アナイ）の「コットンスムースタックフリル プルオーバー（T ...

アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー
ANAYI（アナイ）の「コットンスムースタックフリル プルオーバー（T ...

アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー
ANAYI（アナイ）の「コットンスムースタックフリル プルオーバー（T ...

アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー
ANAYI（アナイ）の「コットンスムースタックフリル プルオーバー（T ...

アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー
ANAYI/アナイ】のコットンスムースタックフリル プルオーバー ...

アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー
ANAYI（アナイ）の「コットンスムースタックフリル プルオーバー（T ...

アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー
アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー

アナイ コットンスムースタックフリル プルオーバー
アナイ/ANAYI】のコットンスムースタックフリル プルオーバー | 人気 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru