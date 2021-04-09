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ラルフローレン　ポロシャツ レディース　L
商品番号 O34843849676
商品名

ラルフローレン　ポロシャツ レディース　L
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,521 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は白でラルフローレンのロゴは紺色、サイズはLです。特に傷や汚れもなく、まだまだ着て頂ける商品ですが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。普段着やゴルフ、乗馬、テニスなどのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅36身幅41.5着丈60
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