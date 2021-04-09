ラルフローレン　ポロシャツ レディース　L

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こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は白でラルフローレンのロゴは紺色、サイズはLです。特に傷や汚れもなく、まだまだ着て頂ける商品ですが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。普段着やゴルフ、乗馬、テニスなどのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅36身幅41.5着丈60