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【未使用】GEORGE'S ジョージズ　ブラウス　シャツ　フリル　白
商品番号 L44722391647
商品名

【未使用】GEORGE'S ジョージズ　ブラウス　シャツ　フリル　白
ブランド名 ジョージズ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【GEORGE'S】ジョージズで購入したフリルブラウスです。素材···コットン、綿100%カラー···ホワイト、白季節感···春、夏柄・デザイン···無地袖丈···袖なしサイズ表記:フリーサイズ　　平置きで、着丈約62cm、身幅約47cm7〜8000円で購入しました。デザインがとても可愛くて、一目惚れして購入しましたが、やはり自分には似合っていない気がして、、、着ていただける方がいらっしゃいましたら、お譲りしたいです。試着のみです。タグは外しており、ありません。中古品につき、ご理解いただける方、ご購入をお願いいたします。#IENA#イエナ#フレームワーク#バンヤードストーム#デミルクスビームス#スピックアンドスパン
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