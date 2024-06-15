PINORE 花柄 トップス

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こちらPINOREのノースリーブのトップスになります白地に大人っぽい爽やかなお色の花柄インナー付きですサイズ38前着丈約59cm後ろ着丈約68cmカラー:ホワイト袖丈:袖無し柄デザイン:花柄季節:夏一度着用クリーニング済みクローゼット整理の為出品致しますよろしくお願いいたします