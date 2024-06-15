patagonia 半袖Tシャツ

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今年の夏正規店で予約して購入しましたが、sizeが大きいので出品します。タグを外して試着したので、あらっています。サイズははXSで、普通はレディースのＬを着てますが少し大きめです。男性の小柄な方でも大丈夫と思います。肩幅 45身丈 46.5着丈 69