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patagonia 半袖Tシャツ
商品番号 M55394396436
商品名

patagonia 半袖Tシャツ
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年の夏正規店で予約して購入しましたが、sizeが大きいので出品します。タグを外して試着したので、あらっています。サイズははXSで、普通はレディースのＬを着てますが少し大きめです。男性の小柄な方でも大丈夫と思います。肩幅　　45身丈　　46.5着丈　　69
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