エルメス　HERMES 　スカーフ　カレ90　ステップ美術

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商品詳細
エルメスのスカーフです。国内直営店で購入しました。ステップ美術という柄で、サイズは90、素材はシルクです。品質表示タグは付いています。 生地ははりつやありますが浅い糸つれがかなりあります。最後の4枚の写真をご覧ください。他は綺麗ですが細かい事の気になる神経質な方はおやめください。箱は付きません。値引き交渉はご遠慮くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/Persia172788.html
http://narcologia.ru/goods/assessor848403.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion850878.html
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