美品 ルルレモン タンク カップ付き 8(Lサイズ) ブルー ヨガ ...

ルルレモン タンク カップ付き Lサイズ ブルー ヨガlululemonのEbbToStreetTankブラ一体型のタンクトップです。(5、6枚目は裏返した状態です)ヨガやスポーツ、日常に使えます定価7500円程サイズ8平置き寸法着丈64身幅37裾幅39素材ナイロン100%カラーブルー4枚目の画像が実物に一番近いと思います。状態タグなしですがとても綺麗な状態です。美品ですが、あくまでも中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完璧を求める方のご購入はお控えください。少しでも気になる事がある方は新品の購入をお勧めします。#ランニング#ジョギング#ウォーキング#ヨガ#ピラティス#トレーニング#フィットネスお値下げはおまとめ購入またはリピーター様のみとさせていただきます。カラー···ブルー柄・デザイン···無地カップ···カップあり季節感···春、夏、秋、冬



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