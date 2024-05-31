エベックスバイクリツィア スーパーヴィヨンブラウス

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エヴェックス バイ クリツィア EVEX by KRIZIA 【ウォッシャブル】【接触冷感】スーパーヴィヨンブラウス （ダークグレー）

【ウォッシャブル】【接触冷感】スッキリとしたスキッパーカラー、ゆったりとしたシルエットが絶妙なバランスのブラウス。フロントに深いタックを入れることで立体感と動きのあるシルエットを作りました。裾の切り替えや襟元のステッチがデザインアクセントです。裾の切り替え部分にはロゴ刺繍でアイコンもプラス。（ストア商品説明より）カラー：イエロー素材：トリアセテート57%ポリエステル43%サイズ：44着丈約78cm肩幅約54cmバスト約118cm袖丈約43cm定価：¥20000位今年の4月にオンラインストアにてセールで¥9000位で購入しました。3度位着用し、ホームクリーニングしています。これから少しの間、着用出来そうな素材感です。ご理解頂ける方、宜しくお願いします。