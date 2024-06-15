カレイドスコープ 万華鏡 個人作家品

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。売り切りたいので本日のみ17,000円にします。こちらはカレイドスコープ昔館で購入した作家さんの一点物です。オイルチェンバースコープで筒の部分は陶器でできています。1枚目の写真が実物に近いですがもう少し彩やかな水色です。どなたか大切にしていただける方にお譲りいたします。付属品は購入時に付いてきた台座のみです。クローゼットで保管しておりますが猫がおりますので箱などに毛が着いている場合がございます。全て個人での保管ですのでご理解いただけない方は購入をお控えくださいますようお願いいたします。
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