ヴィヴィアンウエストウッド チョイス オーブ刺繍 総柄ラウンドカラーシャツ

その他にも一点物の古着商品揃えております。こちらからどうぞ。#gokipanの古着一覧#gokipan｟レディース・バック・小物｠商品一覧⭐︎即購入OK⭐︎コメントなしの購入OK交渉中であっても先にご購入された方を優先とさせて頂きます。(専用にすることは致しません)◇状態2枚目の写真、オーブ刺繍の右側に僅かにあたりがございます。目立つ程度ではなくまだまだ着用出来る商品となっております。◇アイテムポイント✅総柄✅オーブ刺繍 ◇カラー ネイビー◇素材写真参照◇サイズ 表記:1実寸:お手持ちの衣類・アイテムと比較して頂くとわかりやすいかと思います。※素人採寸になります。多少の誤差があるかと思いますがご了承下さいその他一点物の古着商品はこちらからどうぞ#gokipanの古着一覧#gokipan｟レディース・バック・小物｠商品一覧◇その他カラーにつきましては光の加減やご使用されているスマホ等のメーカー、画素数により実物と若干異なる場合がありますのでご了承下さい。



ヴィヴィアンウエストウッド レッドレーベルVivienne Westwood Red ...



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5ページ目 - ヴィヴィアン(Vivienne Westwood) シャツ/ブラウス ...



Vivienne Westwood RED LABEL (ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル) オーブ刺繍総柄シャツ ブラウン×ブルー サイズ:00



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ヴィヴィアン(Vivienne Westwood) ボタン シャツ/ブラウス(レディース ...