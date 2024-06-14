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フェンディ　ノースリーブブラウス
商品番号 F57898168652
商品名

フェンディ　ノースリーブブラウス
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着丈　約50cm身幅　約40cm袖口　約34cmカラー···グレー袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋フェンディの国内路面店で購入。ビーズの間隔が、不揃いでまばらになっているところもありますのでお安くお譲りします。ジーンズに合わせて着用しておりました。
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