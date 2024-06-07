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リボン編みノースリーブ
商品番号 P85292725040
商品名

リボン編みノースリーブ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポリエステル100%リボンを編んで作ってあるノースリーブ昔のデザイナーズブランド　ビキのものです。なかなか処分出来ずに自宅保管してました。袖下、後ろボタンの横に薄汚れがあります。不明点がありましたら、コメント下さい。
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