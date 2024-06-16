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MARC JACOBS マークジェイコブス ショルダーバッグ キルティング
商品番号 T95686511358
商品名

MARC JACOBS マークジェイコブス ショルダーバッグ キルティング
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュマークジェイコブスのショルダーバッグです。数回しか使用していませんので、中身が綺麗です。写真2枚目では、どう頑張っても見えにくい写真になりましたが、ロゴの上の部分に1.5mm程度の傷があります。角スレもありません。全体的に綺麗な状態だと思います。ベルトも未使用品で撮影の時に開けました。質問やお値下げはいつでも受け付けています。宜しくお願い致します。同時にカラー違い（ブラック）や、同ブランドのバッグチェーンも出品しておりますので、そちらもどうぞ宜しくお願い致します。
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