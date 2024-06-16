極美品　カルティエ　Cartier ヴィンテージ　ショルダーバッグ　フラップ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。プロフィールの注意事項をお読みになってからご検討ください。⚠️購入後のあいさつは不要です(お返しできない場合があります)⚠️◆size(cm) タテ:19 ヨコ:25 マチ:8おおよその寸法になります。◆購入場所リユースショップ、ブランドオークション◆状態 ABS新品A新品に近いB使用感ありCやや傷汚れありDかなり傷汚れあり◆自宅保管ですので完品をお求めの方は購入をご遠慮ください【お得なフォロワー様割実施中】詳しくはプロフィール欄をご覧ください。また購入前に「フォローしました」等、コメントにてお知らせください。ご購入後は価格の変更ができませんのでご注意ください。他にもバッグを出品しています。全て鑑定済みの正規品になりますのでご安心ください。#古着屋HIROバッグ
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