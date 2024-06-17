Darich♡キルティングパールスクエアミニバッグ　　ブラック

キルティングパールスクエアミニバッグです♡新品、未使用、未開封、タグ付きです。お色はブラックです。らくらくメルカリ便で発送致します。即お支払い出来る方のみご購入宜しくお願い致します。コンビニ支払い不可✖︎



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