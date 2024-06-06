値下！ORCIVAL 縦型トートバック　S

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カラー···ブラウン 9300→→8100値下 7,900柄・デザイン···無地ボディ部分・使用された生地にも特徴があり、一般的にテントや横断幕に使われている、ターポリン生地を採用しています。ポリエステル繊維の織物を柔らかい質感の合成樹脂フィルムでサンドすることで、防水・防汚・耐久性に優れており、厚みは薄く軽量。気兼ねなく使えて、長く愛用していただける仕様となっています。配色がおしゃれな持ち手部分は牛革を使用軽い、丈夫な縦型トートです中の緩衝材を取り除いて発送しようと思っています。