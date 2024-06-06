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CELINE セリーヌ オールド　ショルダーバッグ　マカダム　ベージュ　訳有
商品番号 M29600221114
商品名

CELINE セリーヌ オールド　ショルダーバッグ　マカダム　ベージュ　訳有
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド:CELINEセリーヌオールドセリーヌ　マカダム商品名:ショルダーバッグカラー:ベージュサイズ横　約20cm縦　約16cmマチ　約5.5cm状態:中古品です！リサイクルショップで購入しました★使わずに保管していましたが、クローゼットから出した時にショルダーの紐の付け根が片方ちぎれてしまいました。画像をご確認下さい。形はかわいいのですが、ちぎれてしまい残念です…背面の外ポケット中に劣化した輪ゴム？みたいなものがこびり付いていて、汚れています。内側もボールペンのような汚れがあります。表面の縁のレザーやブランドロゴ、ショルダーの紐などに傷、スレ、変色が御座います。自宅保管ですので、保管時の小皺等はお許しください。訳あり品ですので、状態等ご理解頂いてからご購入をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/ambassador501506.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture94141.html
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