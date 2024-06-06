CELINE セリーヌ オールド　ショルダーバッグ　マカダム　ベージュ　訳有

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商品詳細
ブランド:CELINEセリーヌオールドセリーヌ マカダム商品名:ショルダーバッグカラー:ベージュサイズ横 約20cm縦 約16cmマチ 約5.5cm状態:中古品です！リサイクルショップで購入しました★使わずに保管していましたが、クローゼットから出した時にショルダーの紐の付け根が片方ちぎれてしまいました。画像をご確認下さい。形はかわいいのですが、ちぎれてしまい残念です…背面の外ポケット中に劣化した輪ゴム？みたいなものがこびり付いていて、汚れています。内側もボールペンのような汚れがあります。表面の縁のレザーやブランドロゴ、ショルダーの紐などに傷、スレ、変色が御座います。自宅保管ですので、保管時の小皺等はお許しください。訳あり品ですので、状態等ご理解頂いてからご購入をお願い致します。
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