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- 新品ローズティアラ⭐︎ストライプ、カットソー、ブラウス、トゥービーシック、46
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商品詳細
サイズ46身幅約56センチ着丈約62センチ新品タグ付のストライプカットソーです。ゆったりサイズですが、ストライプ効果でスッキリ見せてくれます。襟元はレースで可愛さもあります。新品ですのですぐに着用していただけます。今の時期にいかがでしょうか。
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46大きいサイズ ローズティアラ 爽やかシアー♡涼しいゆったりチュニックブラウス | フリマアプリ ラクマ
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