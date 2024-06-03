新品ローズティアラ⭐︎ストライプ、カットソー、ブラウス、トゥービーシック、46

サイズ46身幅約56センチ着丈約62センチ新品タグ付のストライプカットソーです。ゆったりサイズですが、ストライプ効果でスッキリ見せてくれます。襟元はレースで可愛さもあります。新品ですのですぐに着用していただけます。今の時期にいかがでしょうか。



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