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新品ローズティアラ⭐︎ストライプ、カットソー、ブラウス、トゥービーシック、46
商品番号 G97411422865
商品名

新品ローズティアラ⭐︎ストライプ、カットソー、ブラウス、トゥービーシック、46
ブランド名 ローズティアラ
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ46身幅約56センチ着丈約62センチ新品タグ付のストライプカットソーです。ゆったりサイズですが、ストライプ効果でスッキリ見せてくれます。襟元はレースで可愛さもあります。新品ですのですぐに着用していただけます。今の時期にいかがでしょうか。
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