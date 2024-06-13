HYSTERIC GLAMOUR 00s Y2K ヴィンテージ tシャツ

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●商品名00s00's2000年Y2KHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーHYSヒスマリファナガール半袖tシャツ●商品説明木村拓哉さんの愛用ブランドとしても有名で、Y2K、グランジ、ロックファッション、パンクファッションなどの流行により再熱しているブランドヒステリックグラマーのtシャツになります。●ブランドhystericglamor●サイズFree身幅:約41cm着丈:約55cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。●カラーイエロー●状態やや傷や汚れあり。中古品にご理解のある方がご購入願います。●季節感春、夏、秋、冬●その他、注意事項：細かいデザインなどは写真にてご確認ください。hystericglamorhyskinkyA\u0026GvondutchDOLCE＆GABANATRUERELIGIONEVISUYAMAMEOLDSTUSSYW\u0026LT20471120BEAUTY:BEASTx-largeunknownPIKOtown\u0026countrydogtown黒龍oakleyDIESELg.o.abadboygalfyピコタウカンドックタウンオークリーディーゼルゴアバッドボーイガルフィーY2Kサイバーグランジ古着など好きな方にオススメです。1