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BETSEY JOHNSON ベッツィー・ジョンソン　ベビードール　キャミソール
商品番号 A33103047176
商品名

BETSEY JOHNSON ベッツィー・ジョンソン　ベビードール　キャミソール
ブランド名 ベッツィジョンソン
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベッツィージョンソンローズデザインのベビードールです。両肩の赤リボンと胸元のローズ、ベルベット調のローズ柄がとても可愛いです。背中の開き具合も素敵で、ボリュームたっぷりのシアー素材のベビードールです。可愛らしさたっぷりで、大事にしすぎて着用せずに保管しておりました。サイズ　Sカラー　ブラック素材　ナイロン100%着丈　約76cm身幅　約29cmアジャスター付きアンダー部分はゴムで収縮あり#BETSEYJOHNSON#ベッツィー・ジョンソン#ベッツィジョンソン#キャミソール#ベビードール#フリル#ルームウェア#インナー#ランジェリー#セックス・アンド・ザ・シティ
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