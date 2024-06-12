BETSEY JOHNSON ベッツィー・ジョンソン ベビードール キャミソール ...

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ベッツィージョンソンローズデザインのベビードールです。両肩の赤リボンと胸元のローズ、ベルベット調のローズ柄がとても可愛いです。背中の開き具合も素敵で、ボリュームたっぷりのシアー素材のベビードールです。可愛らしさたっぷりで、大事にしすぎて着用せずに保管しておりました。サイズ Sカラー ブラック素材 ナイロン100%着丈 約76cm身幅 約29cmアジャスター付きアンダー部分はゴムで収縮あり#BETSEYJOHNSON#ベッツィー・ジョンソン#ベッツィジョンソン#キャミソール#ベビードール#フリル#ルームウェア#インナー#ランジェリー#セックス・アンド・ザ・シティ