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美品　ABAHOUSE ECRU　モイストサテンノースリーブブラウス
商品番号 S44120174015
商品名

美品　ABAHOUSE ECRU　モイストサテンノースリーブブラウス
ブランド名 アバハウス
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドレープたっぷりのステキなトップスです。スーツのインナーにしても、ジーンズに合わせても、上品に仕上がります！ボトムスにインしてもよし、そのままでもステキです。濃いグレーのような、落ち着いたネイビーのような不思議なカラーです。あまり着用機会がなく、ハンガーに掛けて保管していました。特に傷、シミなどはみられません。長く着られるデザインです。《サイズ》肩幅　36㎝身幅　54㎝着丈　56㎝裾幅　78㎝(ドレープがまとまると45㎝)手洗い可素材...サテンベイクルーズノーブルイエナスローブイエナフレームワークラ・トータリテbaycruiseユナイテッドアローズtomorrowlandGALLARDAGALANTEアーバンリサーチなどが好きな方に。カラー...グレー,ブルー袖丈...袖なし柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋,冬
http://narcologia.ru/goods/Taipei945071.html
http://narcologia.ru/goods/kindness25405.html
http://narcologia.ru/goods/moped31468.html
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ecru モイストサテンノースリーブブラウス
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