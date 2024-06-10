美品　ABAHOUSE ECRU　モイストサテンノースリーブブラウス

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ドレープたっぷりのステキなトップスです。スーツのインナーにしても、ジーンズに合わせても、上品に仕上がります！ボトムスにインしてもよし、そのままでもステキです。濃いグレーのような、落ち着いたネイビーのような不思議なカラーです。あまり着用機会がなく、ハンガーに掛けて保管していました。特に傷、シミなどはみられません。長く着られるデザインです。《サイズ》肩幅 36㎝身幅 54㎝着丈 56㎝裾幅 78㎝(ドレープがまとまると45㎝)手洗い可素材...サテンベイクルーズノーブルイエナスローブイエナフレームワークラ・トータリテbaycruiseユナイテッドアローズtomorrowlandGALLARDAGALANTEアーバンリサーチなどが好きな方に。カラー...グレー,ブルー袖丈...袖なし柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋,冬