ラルフローレンレディースポロシャツ美品☘

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商品詳細
カラー...ホワイト袖丈...半袖着丈約66身幅約46大人気の白★をお探しの方に。未使用ですがホームクリーニング済みです。タグは外してしまっている事御理解お願い致します。サイズ違いを持っています為こちらは出品致します。大変綺麗な状態ではございますが中古品御理解お願い致します。9300円→8700円☆
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