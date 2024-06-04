値下げ！新品　セオリー　デザインブラウス　定価2万円

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カラー···ピンク柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬着丈 60身幅 44素敵なシルエットの、デザインのブラウスです。試着はして、大切に保管してありましたが、着る機会を逃してしまいました。ジャケットの下などに、着用して頂くと、ラインも美しく、アクセントになると、思います。リアルトマニュエラアイオンコートアドーアアナイエムズグレイシーセオリーアンタイトルドゥロワーダイアグラムグレースコンチネンタルグッチルイビトンザラ